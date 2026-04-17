Inacreditável: Sara acerta em cheio no Segredo de Hugo

No Secret Story 10, A festa começa e no interior do Cubo as pistas para o segredo do Hugo são várias e Eva não tem dúvidas que o agente secreto que surgiu na Casa está relacionado. Jéssica acha que Hugo trabalha para uma pessoa famosa, mas Sara diz que a trabalhar é para o público. Ana mete a hipótese de Hugo ser o detetive da verdade. Estará o segredo de Hugo em risco?

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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