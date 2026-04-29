Incoerência? Atitudes de Luzia são alvo de críticas de Ana

No Secret Story – Desafio Final, as atitudes de Luzia começam a gerar críticas por parte de Ana, que não poupa comentários sobre possíveis incoerências na postura da colega. Num momento de franca análise entre as duas, a tensão sobe à medida que Ana expõe as contradições observadas, mexendo com o equilíbrio do grupo nesta fase decisiva do jogo.

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