Na Gala do Secret Story 10,Ariana sai da casa, mas deixa uma consequência inusitada e hilariante a Liliana. Veja tudo aqui.
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Inédito! Ariana sai da casa e deixa consequência a Liliana
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