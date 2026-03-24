No Especial desta noite, os concorrentes vão assistir a imagens exclusivas da relação de Diogo, Eva e Ariana: e nós mostramos-lhe um excerto.
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Inédito! Concorrentes vão ver imagens exclusivas da relação de Diogo, Eva e Ariana no Especial: e este é apenas um excerto
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- Ontem às 19:51
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Inédito! Concorrentes vão ver imagens exclusivas da relação de Diogo, Eva e Ariana no Especial: e este é apenas um excerto
Ontem às 19:51
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De voz embargada e de lágrimas nos olhos, Cristina Ferreira faz discurso arrepiante para os concorrentes
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«Achas que te faz bem ficar cá?»: Ariana «encosta» Eva à parede e a decisão já está tomada
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De mãos dadas, Ariana pede desculpa a Eva e as duas acabam a chorar: «Preferia que me tivesses dito»
Há 2h e 8min
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Lavada em lágrimas, Ana faz confissão: «Eu também já fui uma Eva... já perdoei»
Há 2h e 13min
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Ariana tem mudança de postura radical e vai falar com Eva: «Considerava-te uma amiga»
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Ricardo João implacável com Diogo: «A mulher que tens do teu lado, não a mereces»
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Exaltado, Tiago atira-se a Diogo com todas a força: «Bato-te palmas aqui!»
Há 2h e 20min
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«Na dúvida preferiu ficar?»: Cristina Ferreira questiona Ariana. A resposta surpreende
Há 2h e 22min
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Em choque. Sara volta atrás com a palavra e pede desculpa a Eva
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Cristina Ferreira confronta Ariana: «Ouviu da boca de Diogo que ele tinha namorada»
Há 2h e 26min
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As imagens mais esperadas: Concorrentes assistem à estratégia do casal para esconder o segredo
Há 2h e 43min
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Em lágrimas, Eva admite: «Eu cheguei a terminar com o Diogo (...) arrependia-me sempre»
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Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Não há nada como falharmos ou acertarmos, mas por nós!»
Há 2h e 49min
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Eva desfeita no confessionário com Cristina Ferreira: «O Diogo disse-me que houve amassos»
Há 2h e 50min
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Última Hora! De voz trémula, Cristina Ferreira anuncia Especial com aviso: «Neste momento, a Eva...»
Há 3h e 6min