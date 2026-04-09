Inédito: Eva passa a noite na cama de Tiago

No Secret Story 10, quando questionado, o Tiago revela à Jéssica que não se importava de dormir com a Eva e confessa que gostava que tudo tivesse sido de forma diferente. Logo a seguir, a Jéssica vai ao encontro da Eva e sugere que a concorrente durma com o Tiago, reforçando que o rapaz é respeitador. Minutos depois, a Eva dirige-se ao quarto e acaba mesmo por dormir na cama de Tiago.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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