No Secret Story 10, Hugo concorda com a opinião de Ana e acrescenta que se não fosse a traição, acredita que já nenhum dos dois estivesse dentro da casa mais vigiada do país.
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Inédito. Hugo «encosta» Diogo e Eva à parede: «Se não fosse a traição...»
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