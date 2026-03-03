Inédito! João e Catarina sozinhos num frente a frente

No Secret Story 10, a Voz chamou os concorrentes aos pares, para entrarem no cubo e fazerem um frente a frente. Catarina e João foram chamados para o desafio, sendo esta a primeira vez que estão cara a cara, a sós.

Recorde-se que João e Catarina entraram na Casa do Secret Story 10 com uma história por resolver, mas optaram por fingir que não se conheciam. Apesar de terem vivido um alegado envolvimento amoroso no passado, nenhum dos dois revelou aos colegas essa ligação. O segredo de Catarina é «Um concorrente da casa partiu-me o coração», enquanto João esconde um completamente diferente: «Sou o agente secreto do público». Ambos desconhecem o segredo um do outro.

Recorde o que aconteceu nas últimas horas:

A noite desta segunda-feira, 2 de março, trouxe consequências sérias para Hugo no Secret Story 10. O concorrente foi sancionado depois de ter revelado uma missão a Ariana, quebrando uma das regras fundamentais do jogo. No confessionário, recebeu a notícia de que perderia 5 mil euros do seu prémio acumulado e, além disso, ficou automaticamente nomeado para esta semana.

Recorde-se que, na gala do passado domingo, Ariana já tinha sido penalizada pelo mesmo motivo, também com a perda de 5 mil euros. Depois da decisão anunciada no confessionário, a Voz dirigiu-se à casa para deixar um aviso claro a todos os concorrentes, reforçando que as missões são para cumprir em segredo absoluto e que novas infrações poderão trazer consequências ainda mais graves.

Mas as emoções não ficaram por aqui. Tiago voltou a estar no centro das atenções após ser alvo de várias críticas por parte dos colegas. A troca de farpas com Ariana, que marcou a gala de domingo, continuou a ecoar dentro da casa. Durante uma dinâmica realizada ao longo do dia, o concorrente foi novamente confrontado, desta vez por Diogo e Sara. Apesar de garantir que é “pela paz”, Tiago assegura que se irá sempre defender quando se sentir atacado, mantendo a sua postura firme perante o grupo.

Durante a tarde de ontem, dia 2 de março, Sara foi escolhida como Guia da semana. Os concorrentes reuniram-se na sala, a pedido da Voz, para elegerem quem iria liderar a casa durante mais uma semana de jogo. A escolha não passou despercebida, já que a própria concorrente deu a entender que poderá ter feito campanha junto dos colegas para garantir a posição. Confrontada pela Voz, Sara apresentou as suas razões para querer assumir a liderança, defendendo que tem perfil e capacidade para orientar o grupo nesta fase decisiva do programa. Resta saber se a sua liderança trará estabilidade ou mais conflitos ao programa.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?