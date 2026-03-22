Inédito. João é nomeado pela Voz e faz apelo de peso. O motivo está relacionado com o segredo

Na Gala do Secret Story 10, João foi nomeado diretamente pela Voz por ter revelado a alguns colegas pistas óbivas do seu segredo. O concorrente aceitou a nomeação e pediu à Voz que lhe desse mais missões relativas ao seu segredo.

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VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

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