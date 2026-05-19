Inédito. Luzia dá aula de dança contemporânea e o momento é de rir às gargalhadas

No Secret Story - Desafio Final, esta manhã, os concorrentes acordam e encontram uma taça no meio do Jardim. Luzia é a concorrente mais rápida e agarra a taça. No Confessionário, irá dar uma aula de dança contemporânea. Com todos os colegas vestidos a rigor, a aula acontece no Jardim. No fim, cantam de mãos dadas “o amor é assim”
Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19