Inédito. Pedro Jorge dá apoio (e razão) a Leandro: «Até eu me assustei...»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Pedro Jorge têm momento de conversa surpreendente. Leandro desabafa com Pedro sobre a discussão que teve com João Ricardo e o vencedor do SS9, surpreendentemente, deu razão a Leandro. Veja a conversa completa.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16