Inédito. Sara empenhada em descobrir quem é que acusou Diana Dora de «fazer teatro»

No Secret Story 10, Sara comprometeu-se em ajudar Diana Dora a descobrir quem a acusou de estar a «fazer teatro». A guia da semana não vai descansar enquanto não ajudar a colega a descobrir. 

No Especial desta segunda-feira, 2 de março, foram revelados os concorrentes que ficam em risco e que dependem agora exclusivamente do público para continuar na competição.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

