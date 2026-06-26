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Inédito! Sara Jesus mostra maior prova do segredo que escondeu dentro da casa

Sara Jesus decidiu finalmente mostrar a maior prova do segredo com que entrou na Casa do Secret Story 10. Em vídeo partilhado nas redes sociais, a ex-concorrente revelou o dente que guarda como recordação.

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