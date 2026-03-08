Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Inédito. Sara revela todos os pormenores da noite com Hugo

No Secret Story 10, Sara revela todos os pormenores da noite passada a Catarina. A concorrente assume que nem um beijo houve entre ela e Hugo.

Fique a par dos últimos acontecimentos da casa:

A casa do Secret Story 10 viveu uma das tardes mais intensas desta edição. Uma discussão explosiva entre Diana Dora e Liliana quase terminou em agressão, enquanto uma tentativa de descobrir um segredo acabou em falhanço… e muitas gargalhadas.

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas. Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

O verniz estalou. Ricardo João implacável com Liliana: «Não tem um bom fundo»
05:35

O verniz estalou. Ricardo João implacável com Liliana: «Não tem um bom fundo»

22:27
Semana de peso para os nomeados: «Se calhar foi bom ter-te colocado aí, deste uma boa opinião»
02:33

Semana de peso para os nomeados: «Se calhar foi bom ter-te colocado aí, deste uma boa opinião»

22:21
Inédito. Diana Dora atribui consequência a este concorrente e deixa todos boquiabertos
04:42

Inédito. Diana Dora atribui consequência a este concorrente e deixa todos boquiabertos

22:18
Aliados divididos: quem é o sol e quem é a sombra? As escolhas são surpreendentes
08:35

Aliados divididos: quem é o sol e quem é a sombra? As escolhas são surpreendentes

22:14
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite
02:34

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

22:04
Flávio Furtado faz confissão de peso sobre a postura de Sara: «Foi uma cartada muito feia»
02:34

Flávio Furtado faz confissão de peso sobre a postura de Sara: «Foi uma cartada muito feia»

22:03
Mais Vídeos

Mais Vistos

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Há 2h e 53min
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Ontem às 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

Ontem às 15:33
Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

Ontem às 15:23
Ver Mais

Notícias

Confronto em direto! Sara enfrenta Ricardo João na gala após comentário polémico

Confronto em direto! Sara enfrenta Ricardo João na gala após comentário polémico

Há 13 min
Filipe Delgado surpreende instrutores com o presente mais desejado dentro da base. E estas foram as reações

Filipe Delgado surpreende instrutores com o presente mais desejado dentro da base. E estas foram as reações

Há 2h e 37min
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Há 2h e 46min
Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Hoje às 18:06
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Ontem às 16:26
Ver Mais Notícias

Opinião

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Há 27 min
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Há 2h e 53min
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Há 2h e 46min
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Há 2h e 53min
Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Hoje às 18:06
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
08:36

«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

Ontem às 18:55
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente
07:01

João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente

Ontem às 18:37
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

Ontem às 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Ontem às 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

Ontem às 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Antunes recebe triste notícia: "Foi uma lutadora, até ao último suspiro"

Jéssica Antunes recebe triste notícia: "Foi uma lutadora, até ao último suspiro"

Hoje às 13:20
"Como é que uma pessoa, após a relação terminar 37 vezes, ainda continua a acreditar que pode funcionar?": Bárbara Parada responde!

"Como é que uma pessoa, após a relação terminar 37 vezes, ainda continua a acreditar que pode funcionar?": Bárbara Parada responde!

Ontem às 22:54
Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Ontem às 22:28
Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Ontem às 22:10
Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Ontem às 21:49
Ver Mais Outros Sites