Inês elogia concorrente do «Desafio Final»: «Deu-me muitas dores de cabeça, mas é um grande jogador»

No «Dois às 10», Inês Morais, vencedora do "Secret Story - Desafio Final", recordou a sua participação no reality show. Inês descreveu o programa como uma experiência mais dura do que a edição anterior, em que havia participado. Ela destacou a presença de concorrentes com estratégias e comportamentos diferentes. Inês mencionou a sua vontade de desistir do programa, mas a falta de coragem para o fazer, refletindo sobre a perceção de fraqueza que essa decisão poderia gerar. Ela elogiou João Ricardo pela sua coragem em desistir, e confessou sentir-se muitas vezes sozinha e incompreendida. Inês enfatizou a importância de se expressar dentro da casa, independentemente da interpretação dos outros. Saiba mais em TVI Player