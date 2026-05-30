Dylan Fonte e Inês Gama estiveram no Em Família deste sábado a falarem sobre todas as conquistas que têm alcançado fora do Secret Story 9. Estão noivos, compraram uma casa, têm viajado muito e vieram falar sobre todos esses projetos. O casal acabou por declarar publicamente o seu amor. Veja tudo.
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Inês Gama revela todos os pormenores do pedido de casamento de Dylan Fonte. E foi do mais romântico que pode imaginar
Dylan Fonte e Inês Gama estiveram no Em Família deste sábado a falarem sobre todas as conquistas que têm alcançado fora do Secret Story 9. Estão noivos, compraram uma casa, têm viajado muito e vieram falar sobre todos esses projetos. O casal acabou por declarar publicamente o seu amor. Veja tudo.
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