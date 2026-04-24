Inês Morais é confrontada por Cláudio Ramos: “Já tens namorado?”

No “Dois às 10”, grandes vencedores do “Secret Story” e do “Big Brother” juntam-se para uma conversa sem filtros sobre a tão aguardada final de hoje do “Secret Story 10”.
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