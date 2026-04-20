No Última Hora do Secret Story 10, assistimos às imagens da confusão que Eva fez nas nomeações, onde acabou por não salvar Tiago. No Estúdio, Inês Morais, Ariana, João Ricardo e Diana Lopes comentaram tudo. Veja as opiniões.
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Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»
No Última Hora do Secret Story 10, assistimos às imagens da confusão que Eva fez nas nomeações, onde acabou por não salvar Tiago. No Estúdio, Inês Morais, Ariana, João Ricardo e Diana Lopes comentaram tudo. Veja as opiniões.
- Secret Story
- Há 1h e 26min
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