Inês Morais reconhece falhas: «Sei que não tive o maior respeito pelos meus colegas»

No «Dois às 10», Inês Morais abriu o coração sobre a sua experiência no «Secret Story Desafio Final». Cristina Ferreira destacou a vulnerabilidade da concorrente, afirmando que esta chora «que nem uma menina sem proteção». Inês refletiu sobre a intensidade com que vive as experiências dentro da casa e como lida com o feedback do público, nem sempre positivo. A conversa também abordou a importância de justificar as suas ações, mesmo quando estas podem ser consideradas «insuportáveis» para alguns. Inês reconheceu que nem sempre teve o devido respeito pelos colegas, mas garantiu que pedia desculpa quando percebia o erro, mencionando um incidente específico com Tiago na casa de banho. A atitude de Tiago em não usar uma palavra dita por ela contra ela foi algo que Inês valorizou bastante. A discussão com uma amiga dentro da casa também foi um ponto sensível, pois, segundo Inês, essa pessoa significava muito para ela naquele contexto. A análise dos sentimentos e da vulnerabilidade de Inês Morais promete gerar debate e reflexão sobre o impacto da exposição mediática e das relações interpessoais em reality shows. Saiba mais em TVI Player