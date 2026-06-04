No “Dois às 10”, Inês Morais comenta o fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão, analisando os motivos que poderão ter levado à separação e o impacto desta notícia junto dos fãs.
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Inês Morais sobre Catarina Miranda: “Tem outras coisas mais importantes do que esta relação com o Afonso”
- Dois às 10
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