No “Dois às 10”, Inês Morais comenta o jogo de Leandro no “Secret Story – Desafio Final”, marcado por tensões, confrontos e estratégias que estão a agitar a casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Inês Morais sobre concorrente do “Secret Story – Desafio Final”: Já falou várias vezes mal de mim”
- Dois às 10
- Hoje às 11:07
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:10
Inês Morais sobre concorrente do “Secret Story – Desafio Final”: Já falou várias vezes mal de mim”
Hoje às 11:07
01:42
«Se eu fechasse os olhos...»: Marisa Susana faz um comentário de peso sobre Flávia e Pedro Jorge
Há 26 min
04:18
Pedro Jorge pede desculpa a Flávia mas nem tudo corre bem, a concorrente mostra-se implacável com a situação
Há 32 min
03:54
Flávia joga na sombra de Liliana? "Desejo" de Marisa Susana gera discórdia
Há 43 min
05:31
"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão
Há 52 min
03:56
João Ricardo tem missão hilariante. Descubra todas as "superstições" do concorrente
Há 1h e 19min
03:41
Amizade em causa? Liliana não esconde o desagrado com as atitudes de Leandro:«Só te fica mal»
Há 1h e 30min
05:34
Segredo da semana desvendado! Saiba quem o acertou
Há 1h e 44min
04:20
Acertou? Leandro carrega no botão dos segredos. E este foi o resultado
Há 2h e 5min
05:36
«Tu não sabes brincar»: Bruno Simão avisa João Ricardo. E envolve Marisa Susana
Há 2h e 21min
09:24
«A minha leveza faz confusão a certas pessoas»: Bruno Simão avalia com sinceridade a prestação no Desafio Final
Há 2h e 39min
05:29
João Ricardo implacável sobre os colegas: «Forçam demasiado as situações»
Há 3h e 2min
04:58
Discussão sem fim! Afonso provoca Nufla: «Queres comparar uma camisa a cuecas?»
Há 3h e 56min
03:10
Sem saber, Nufla faz pergunta incómoda a Afonso. E envolve Catarina Miranda
Hoje às 15:11
01:36
Leandro lança indireta para João Ricardo: «Às vezes tenho medo, são pessoas perigosas»
Hoje às 14:45
02:08
Desfeita em lágrimas, Marisa Susana isola-se na casa de banho após discussão com João Ricardo
Hoje às 14:37