Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

No “Dois às 10”, recebemos Inês, a 2.ª classificada do “Secret Story 9”. Numa conversa intensa, sincera e carregada de emoção, Inês faz um balanço aprofundado da sua passagem pela casa mais vigiada do país, recorda os momentos mais marcantes do jogo, as estratégias, os conflitos e as alianças que a levaram até à final, e reflete sobre o impacto pessoal e emocional desta experiência única, revelando ainda como saiu transformada após esta aventura.