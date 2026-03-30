No Secret Story 10, após a gala, durante a cadeira quente, Ariana mostra-se revoltada e conta o que Hugo lhe disse quando foi salva.
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Inesperado: Ariana mostra-se revoltada e expõe o que Hugo lhe disse quando foi salva
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