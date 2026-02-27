Inesperado! Hugo lança dura crítica a Eva e gera discórdia

No jardim do Secret Story 10, Diana, Hugo e João comentam quem são as “plantas da casa”. Hugo destaca o nome de Pedro, de Diogo e de Ricky, apesar de os dois últimos já se terem começado a evidenciar mais.

Quando Hugo refere o nome de Eva, Diana intervém, pois considera que a concorrente é muito engraçada. Hugo menciona o nome de Ana, constata que tenta tirar ilações e refere que não gostou quando a concorrente insinuou que não era um bom jogador.

