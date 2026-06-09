Inesperado. João Ricardo fica num pranto em frente a Liliana

No Secret Story – Desafio Final, João abriu o coração a Liliana sobre as suas inseguranças, admitindo que sempre esteve perto de alcançar tudo, mas que há sempre "um mas". Liliana aconselhou-o a não se perder nesses pensamentos e elogiou-o de forma tão sentida que João acabou em lágrimas. No Confessionário, o concorrente confessou que Liliana era a última pessoa da casa com quem esperava desabafar. A conversa terminou com um abraço apertado entre os dois.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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