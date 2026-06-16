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Sobre este vídeo

Inesperado! Leandro desabafa com Pedro Jorge sobre a discussão com João Ricardo: «Tanto histerismo...»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Pedro Jorge têm momento de conversa surpreendente. Leandro desabafa com Pedro sobre a discussão que teve com João Ricardo e o vencedor do SS9, surpreendentemente, deu razão a Leandro. Veja a conversa completa.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

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