«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um

No Secret Story, durante uma dinâmica, Sara fez uma partilha tocante da sua vida. A concorrente enfrentou um grave problema de saúde e a história deixou todos em lágrimas.

A casa mais vigiada do país está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!