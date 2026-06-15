Insinuações no ar? Bruno levanta suspeitas sobre apoio de Marisa Susana cá fora: «Ouvi aqui algumas coisas»

Na gala do Secret Story – Desafio Final, Cristina Ferreira encerra votações e revela, através do gráfico, quem é a concorrente expulsa neste domingo. Depois de Sara ter sido a mais votada ao longo da semana, acabou por sair Liliana, com 44% dos votos.

Marisa Susana conseguiu uma percentagem de 56%, permanecendo no jogo. Ao regressar à casa, a concorrente dá abraços de celebração a todos, menos a Bruno Simão.

Ao ser questionado por Cristina Ferreira, Bruno explica que não queria que fosse Marisa a regressar. Ainda lançou insinuações para o ar, sobre o apoio de que Marisa Susana beneficia cá fora.

