Insólito: Afonso faz o impensável para provocar Nufla, depois de encontrar cuecas da colega

O Secret Story - Desafio Final teve mais uma noite marcada por fortes emoções e um confronto que deixou a casa em choque. Tudo começou quando Afonso Leitão decidiu pendurar talheres da cozinha no estendal da roupa para secarem, numa atitude que rapidamente foi interpretada como uma provocação dirigida a Nufla.
A origem do conflito remonta ao que aconteceu minutos antes, quando a cantora deixou algumas cuecas de molho no lavatório da casa de banho, por causa da pigmentação. Semanas antes, Nufla já tinha sido alvo de críticas depois de ter sido vista a lavar roupa interior numa panela da cozinha, uma situação que gerou bastante polémica entre os concorrentes.
Incomodado com a situação, Afonso optou por responder através de uma provocação, gesto que não passou despercebido à colega. O ambiente aqueceu rapidamente e os dois acabaram envolvidos numa discussão intensa, trocando várias farpas perante os restantes habitantes da casa.