Insólito! No meio do confronto, Catarina Miranda não se controla e Afonso reage: «Estás-te a rir!?»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, o grande reencontro aconteceu. Afonso e Catarina Miranda confrontam-se no cubo. Afonso nega todas as acusações da namorada. A certo ponto, Afonso fica surpreendido ao ver Miranda a rir no momento do confronto.

Depois dos acontecimentos que marcaram os últimos dias dentro da casa mais vigiada do País, Catarina Miranda entra na casa para conversar com Afonso. O encontro surge numa altura particularmente delicada e promete esclarecer algumas situações que têm dado que falar entre os fãs do programa. A expectativa é elevada para perceber como será o reencontro entre os dois.