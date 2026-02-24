Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

Nem só de tensão vive o Secret Story 10. Desta vez, foi na sala que surgiu um dos momentos mais caricatos da noite.

Jéssica fez uma revelação inesperada a Tiago, afirmando que só come pipocas com os pés. O concorrente ficou visivelmente incrédulo perante a afirmação, sem saber se deveria levar a sério a confissão.

A participante partilhou ainda a sua “mania” com João, que achou a situação cómica, mas defendeu que, a ser verdade, Jéssica teria de ter um balde de pipocas exclusivamente para si.

Quem também entrou na brincadeira foi Caio. O concorrente brasileiro mostrou-se divertido, mas Jéssica acabou por confessar à Voz que ele chegou mesmo a acreditar que, em Portugal, as pipocas se comiam daquela forma.

A brincadeira não ficou por aqui. Catarina também foi momentaneamente convencida pela história e reagiu com humor à suposta revelação.

No confessionário, Jéssica decidiu ir mais longe e demonstrou que, caso a sua “mania” fosse verdadeira, seria capaz de a pôr em prática, reforçando o lado descontraído e irreverente que tem marcado a sua participação no Secret Story 10.

Entre discussões intensas e momentos de pura diversão, a casa mais vigiada do país continua a surpreender os espectadores a cada dia.