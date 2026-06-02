Insólito! Pedro deixa Liliana em pânico... com um peixe! O momento é de rir

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana limpava as lulas para o jantar e descobre um peixe dentro de uma delas e desata a gritar enjoada. Divertido, Pedro Jorge pega no peixe e leva-o a Liliana que grita de medo, alegando que tem “fobia a peixes”. No confessionário, Liliana diz que quando vai a uma praia fluvial e vê um peixe, sai e não volta a entrar na água.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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