Paulo Andrade foi instrutor da 1ª Companhia. No Dois às 10, ao lado da mulher, dá a conhecer a sua história de amor enquanto preparam uma receita de peixe.
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Instrutor Andrade, da «1ª Companhia» divorciou-se e casou com a mesma mulher. Conheça toda a história de amor
- Dois às 10
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