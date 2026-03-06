Insultos e lágrimas. Diana Dora explica momentos de caos com Liliana

Completamente lavada em lágrimas e em desespero, Diana Dora falar com Norberto e explica os momentos de caos que viveu com Liliana. A concorrente mostra-se muito perturbada. As duas concorrentes protagonizaram aquela que é a primeira grande discussão deste Secret Story 10.

As imagens completas vão ser transmitidas no Especial desta noite, dia 6 de março.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

