Interesse amoroso no ar? João Ricardo desabafa sobre Sara no confessionário

A relação entre Sara e João voltou a estar no centro das conversas na casa do Secret Story - Desafio Final, com os concorrentes a comentarem o comportamento entre ambos e João a admitir dificuldades em lidar com a ligação.

Depois dos mexericos, Marisa Susana questiona Sara sobre a forma como está a lidar com João, perguntando-lhe se está a dar esperanças ao colega. Acrescenta ainda que, caso João tenha sido verdadeiro com ela, então a resposta seria negativa.

Pedro intervém e descreve a situação como uma “boa história de amor”, ao passo que Afonso acrescenta que também se trata de uma história de “ilusões”, referindo que ficou com essa perceção após a gala.

Sara comenta que gostou muito de ver as imagens exibidas, ao que Afonso reage em tom de brincadeira, dizendo que “também gostaste de ver o Hugo”. A conversa gera risos entre os concorrentes, enquanto Sara opta por não responder.

No Confessionário, João admite que é difícil lidar com aquilo que descreve como a “bipolaridade” de Sara, referindo que, por ser muito emocional, acaba por reagir de acordo com os estímulos que recebe da colega.

Mais tarde, João Ricardo comenta que considera estranho lidar com alguém que “num dia é sim e noutro dia é não”, sublinhando a instabilidade que sente na relação.

Já Sara e João acabam por conversar de forma codificada, com Sara a afirmar que ainda não entrou “nesse jogo” dentro da casa.