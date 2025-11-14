No «Dois às 10», mergulhamos no ambiente intenso que se vive atualmente no «Secret Story 9». Com a presença de amigos e familiares dos concorrentes, revemos em detalhe tudo o que marcou a semana dos nomeados: das discussões acesas às estratégias mais ousadas, passando por alianças inesperadas e momentos que ninguém esquece.
Irmã de Ana Cristina reage a atitudes de Raquel: «Fiquei desiludida»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:20
04:18
01:58
Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana»
Há 11 min
02:43
Eles já não se largam! Dylan e Inês perdem-se aos beijos no alpendre
Há 55 min
02:38
Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo
Há 1h e 5min
01:30
Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’
Há 1h e 22min
02:00
Dylan lança farpa sobre Fábio: «Está vestido de verde, cor de planta»
Há 2h e 31min
03:54
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Há 2h e 42min
03:01
Dylan acusado de fazer jogo de casal fica indignado: «Está-me a meter um raiva»
Há 3h e 25min
03:03
Ana aponta o dedo ao jogo de Pedro: «Forçadíssimo desde o início»
Há 3h e 35min
01:21
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
Há 3h e 49min
00:46
Pós-Concílio Explosivo: Ana Cristina e Leandro entram em confronto
Há 3h e 50min
02:54
Berros. Concílio dos nomeados acaba em discussão de Ana Cristina e Leandro
Há 3h e 59min
06:54
Concílio dos Nomeados: Leandro sem filtros: «Por mim saía um por um»
Hoje às 11:56
03:22
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
Hoje às 11:48
04:17
Pedro Jorge mostra-se confiante: «Posso acrescentar ainda mais ao jogo»
Hoje às 11:44
04:10
Tenso. Dylan rebate críticas e afirma: «Ontem o Fábio queria-me espancar»
Hoje às 11:43
03:01
Dylan segue um padrão? Ana acusa o concorrente de ser «Cansativo e Repetitivo»
Hoje às 11:41
02:39
Dylan arrasa Leandro e acusa-o de fazer um «jogo cansado»
Hoje às 11:32
02:41
Concílio dos Nomeados: Ana Cristina não tem dúvidas que é a concorrente mais forte
Hoje às 11:29
01:49
O amor está no ar: Inês e Dylan trocam carícias pela manhã
Hoje às 11:15
01:37
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro
Hoje às 11:09
04:20
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
Hoje às 11:07
04:33
Mãe de Leandro sobre polémica com Bruno: «Chamar aberração ao meu filho foi a coisa pior lhe haviam de ter dito»
Hoje às 10:43
02:02
Cristina Ferreira questiona irmã de Dylan: «Achas que a Inês é a mulher certa para o teu irmão?»
Hoje às 10:16
02:46
Terá Dylan sussurrado segredo a Inês? Cristina Ferreira reage: «A equipa tentou tudo por tudo para perceber»
Hoje às 10:07
03:36
Confronto intenso: Fábio e Dylan enfrentam-se cara a cara
Hoje às 10:05
04:38
Mãe de Pedro aprova atitude do filho com Liliana: «Esteve muito bem em recusar»
Hoje às 10:01
02:29
Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa
Hoje às 09:55
01:50
Familiares dos nomeados do «Secret Story 9» apontam este concorrente como o próximo expulso
Hoje às 09:55
04:19
Inédito: Pedro recusa entrar no Quarto Secreto com Liliana
Hoje às 09:51
03:21
A ferver: Conflito com Liliana leva Dylan às lágrimas
Hoje às 09:46
02:54
Botão dos Segredos: Segredo de Dylan é revelado
Hoje às 09:28
02:24
Triângulo Explosivo? Pedro Jorge no centro da guerra entre as duas Marisas
Hoje às 09:21
03:17
Marisa abre o jogo com Pedro sobre os ciúmes de Marisa Susana
Hoje às 08:51
01:55
Marisa Susana perde a cabeça e acusa Pedro Jorge: «És um pau mandado»
Hoje às 08:42
04:03
Ciúmes à flor da pele: Marisa confronta Pedro Jorge por causa de Marisa Susana
Hoje às 08:30
05:48
Entre farpas e desabafos: Pedro acusa Marisa Susana de ver «maldade em tudo»
Hoje às 08:25
03:55
Marisa toma as rédeas: concorrente aconselha Pedro Jorge
Hoje às 08:20
04:57
Tenso. Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Ou mudas de discurso ou estás caladinha»
Hoje às 08:10
02:28
Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar»
Ontem às 22:41
04:09
Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...»
Ontem às 22:39
00:56
Pedro e Fábio "enterram os machados de guerra" e trocam forte abraço
Ontem às 22:29
01:33
Pedro faz ultimato: «Tu provocas para te caírem em cima e seres a vítima. Vai acabar!»
Ontem às 22:25
04:34
Fim da amizade? Pedro e Marisa Susana têm discussão acesa: «Fiz aquilo para ver se gostas»
Ontem às 22:25
00:53
Liliana entra em provocações com Pedro: «Vais levar comigo! Escusas de fugir»
Ontem às 22:20
00:56
Liliana provoca Pedro com o quarto secreto e leva resposta implacável: «Era preciso eu querer»
Ontem às 22:16
00:48
Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada!
Ontem às 22:08
02:15
Pedro é sancionado após recusar-se a momento a sós com Liliana
Ontem às 22:07
02:15
Liliana desafiada a ir para o quarto secreto com Pedro... mas leva tampa: «Não vale tudo»
Ontem às 22:07
02:03
Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa»
Ontem às 22:04
03:50
Tudo por causa de um gelado! Pedro usa expressão e gera polémica na casa: «Sabes muito bem o intuito»
Ontem às 21:59
00:55
Depois de discussões e insultos, Voz dá reprimenda aos concorrentes
Ontem às 21:59
02:42
Bruna implacável com Liliana: «Vês o Fábio aqui exaltado e dá-te vontade de rir?»
Ontem às 21:52
02:03
Dylan não poupa Fábio: «Ele e a Liliana acordaram hoje e viraram-se para mim»
Ontem às 21:49
02:03
Fábio acusa Dylan: «Ele levanta-se várias vezes, eu levanto-me e ele diz que é para intimidar»
Ontem às 21:49
01:25
Dylan começa o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos: «Vim para aqui para...»
Ontem às 21:44
00:55
Liliana ataca Dylan. «Está a fazer-se de vítima agora, sempre falou do dinheiro»
Ontem às 21:43
05:27
Dylan em lágrimas após discussão com Liliana: e recebe apoio inesperado do 'rival' Pedro!
Ontem às 21:25
05:30
Gangue dos Frescos cai em cima de Liliana: «Não tens de falar dos pais do Dylan»
Ontem às 21:22
02:11
Bruno rasga Liliana: «É mesmo invejosa, não vale nada»
Ontem às 21:16
02:19
A ferver! Dylan insulta Liliana e deixa aviso: «Voltas a falar da minha família...»
Ontem às 21:15