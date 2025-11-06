Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Irmã de Marisa sobre a relação da irmã com Pedro Jorge: «São muito ciumentos»

No «Dois às 10», recebemos Filipa, irmã de Marisa, e Regina, mãe de Pedro Jorge, para comentarem as mais recentes novidades sobre o casal que mais tem dado que falar na casa. Marisa e Pedro Jorge entraram como casal e, apesar de o segredo ainda não ter sido descoberto, os sentimentos começam a vir ao de cima — os ciúmes aumentam e as discussões tornam-se cada vez mais intensas. Será que o amor vai resistir à pressão do jogo?

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 40min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas
07:16

Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas

14:46
Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável
03:09

Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável

14:36
Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente
05:32

Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente

14:18
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»
03:13

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

12:37
Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença»
01:58

Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença»

12:23
Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias
01:28

Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias

12:21
Mais Vídeos

Mais Vistos

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Há 3h e 58min
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Inês terminou a relação e o ex-namorado já reagiu! Saiba o que aconteceu

Ontem às 17:50
As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

21 out, 15:27
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»
03:13

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

Há 2h e 33min
Ver Mais

Notícias

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Há 2h e 8min
Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Há 2h e 25min
20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

Há 2h e 27min
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Há 3h e 58min
Catarina Miranda e Afonso Leitão já vivem juntos: a primeira foto da casa nova

Catarina Miranda e Afonso Leitão já vivem juntos: a primeira foto da casa nova

Hoje às 09:50
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

Hoje às 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Há 2h e 8min
Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Há 2h e 25min
20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

Há 2h e 27min
Catarina Miranda e Afonso Leitão já vivem juntos: a primeira foto da casa nova

Catarina Miranda e Afonso Leitão já vivem juntos: a primeira foto da casa nova

Hoje às 09:50
Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Bárbara Parada é apanhada desprevenida por Francisco Monteiro e o momento tornou-se viral

Ontem às 21:40
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Hoje às 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Hoje às 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

Ontem às 22:02
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Ontem às 20:21
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ontem às 18:22
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Ontem às 16:58
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Ontem às 16:52
Ver Mais Outros Sites