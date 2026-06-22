Ironia? João Ricardo lança apelo a Pedro e Sara: «Acho que devíamos brindar»

No Secret Story – Desafio Final, Pedro, Sara e João Ricardo apresentam os motivos pelos quais devem ser finalista. João Ricardo utilizou o momento para lançar umas palavras que provocaram os colegas. Veja tudo aqui.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
JOÃO RICARDO – 761 20 20 09
PEDRO JORGE – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16