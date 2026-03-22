Irredutível. Liliana toma decisão surpreendente em relação a Sara: «Acabou»

Na Gala do Secret Story 10, Liliana e Sara voltam a protagonizar um momento tenso. As concorrentes têm tido diversas discussões, algumas delas demasiado tensas. Liliana assume em direto que para si a relação com Sara não tem volta a dar.
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Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19
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