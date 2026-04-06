«Irritante (…) é muito poucochinho»: Sara arrasa Ana e a discussão instala-se na casa

No pós-gala do Secret Story 10, Sara arrasa Ana e a discussão instala-se na casa, com os ânimos bastante exaltados.

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

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