«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa

Uma dinâmica improvisada entre os concorrentes do Secret Story 10 acabou por gerar um momento de forte tensão dentro da casa. Após uma frase lançada por Norberto, Sara e Liliana envolveram-se numa troca de acusações que deixou o ambiente pesado entre os colegas.

O tédio dentro da casa levou os concorrentes a criar uma dinâmica para animar o ambiente. A ideia partiu de Jéssica, que sugeriu o jogo do «pelo menos», onde cada participante teria de completar uma frase começada por essa expressão, aproveitando para lançar pequenas farpas ou indiretas.

Ao longo do jogo, várias frases provocatórias foram surgindo, mas foi uma intervenção de Norberto que acabou por desencadear um momento de tensão entre duas concorrentes. O concorrente afirmou: «Pelo menos eu não jogo baixo». A frase rapidamente ganhou outro peso quando Sara decidiu reagir e apontou diretamente a Liliana, acusando-a de não «enfiar a carapuça». Sem esconder o desagrado, Sara recordou um episódio anterior e explicou o motivo da crítica. «Perguntar a alguém se não era capaz de jurar pelos filhos (…) isso é jogar extremamente baixo», atirou, deixando claro que considerou essa atitude inaceitável.

Liliana não deixou a acusação sem resposta, mas optou por não aprofundar o tema naquele momento. «Outra vez esse tema, Sara!? Não me vou pronunciar sobre isso», afirmou. A resposta, no entanto, não travou a reação de Sara. A concorrente voltou a insistir e acusou Liliana de evitar falar do assunto à frente de todos. Segundo Sara, a colega prefere não responder em público e depois comentar a situação em privado.

O momento gerou um clima tenso dentro da casa e deixou os restantes concorrentes atentos ao confronto entre as duas.