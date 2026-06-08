«Isso é uma ameaça?»: Pedro Jorge e Leandro em discussão intensa

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge e Leandro começam o dia a discutir, depois de começarem com uma pequena troca de farpas que rapidamente escalou para um conflito mais tenso.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala:

A mais recente gala do Secret Story - Desafio Final voltou a provar que a reta final do reality show está longe de ser tranquila. A emissão deste domingo, 7 de junho, foi marcada por conflitos acesos, revelações polémicas e momentos de grande carga emocional.

Um dos assuntos que mais deu que falar envolveu Liliana e Afonso Leitão. Depois de uma discussão durante a habitual noite de cinema, a concorrente voltou a insinuar que conhece situações do passado do ex-paraquedista relacionadas com alegadas traições. Em direto, Liliana garantiu que não está a inventar nada e chegou mesmo a desafiar Afonso a deixá-la revelar nomes. O concorrente defendeu-se das acusações e acusou a colega de estar a basear-se em boatos que ouviu no exterior, mas a troca de argumentos rapidamente elevou o tom e voltou a gerar polémica.

A tensão também regressou entre Marisa Susana e João Ricardo. A antiga discussão relacionada com o polémico trevo voltou a ser tema durante a gala e os dois concorrentes acabaram novamente envolvidos numa troca de palavras, mostrando que o assunto continua longe de estar resolvido.

Mas nem tudo foram discussões. Um dos momentos mais emocionantes da noite teve como protagonista João Ricardo. O concorrente recebeu uma mensagem do exterior que o deixou visivelmente abalado. A Marcha da Graça decidiu não o substituir no desfile da Avenida, uma decisão que o emocionou profundamente e que envolveu ainda Joana Diniz. As lágrimas foram inevitáveis e o momento tocou os colegas e os telespectadores.

A noite ficou ainda marcada pela expulsão de Nufla. A concorrente acabou por abandonar a casa após enfrentar a votação do público, com 25% dos votos, despedindo-se dos restantes participantes. Veja todas as reações aqui.

Quem mais sentiu a saída foi Renata Reis. A ex-concorrente, presente em estúdio, não conseguiu conter as lágrimas e mostrou-se completamente devastada com a saída da amiga.

Entre acusações, discussões, despedidas e lágrimas, a gala deste domingo voltou a mostrar que todas as emoções estão à flor da pele no Secret Story - Desafio Final, numa reta final cada vez mais imprevisível.