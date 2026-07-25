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Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10

No Em Família, Iury Mellany e Sandrina Pratas estiveram em estúdio para partilhar alguns conselhos amorosos. As duas ex-concorrentes do Big Brother 2020 falaram do fim do namoro de Norberto e Catarina e Iury contou que conheceu ambos nos preparativos do seu casamento com Daniel Monteiro.

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