«Já conseguiste meter raparigas a chorar»: Marisa Susana arrasa Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial com Cristina Ferreira, os colegas da casa não têm dúvidas que Nufla está apaixonada por Pedro Jorge. Pedro afirma: «Tem de haver um fundamento» e Nufla contrapõe: «Juro por tudo o que é mais sagrado que não. Deus me livre». Marisa Susana mete-se e arrasa Pedro Jorge:«Já conseguiste meter raparigas a chorar».