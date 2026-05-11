No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial com Cristina Ferreira, os colegas da casa não têm dúvidas que Nufla está apaixonada por Pedro Jorge. Pedro afirma: «Tem de haver um fundamento» e Nufla contrapõe: «Juro por tudo o que é mais sagrado que não. Deus me livre». Marisa Susana mete-se e arrasa Pedro Jorge:«Já conseguiste meter raparigas a chorar».
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«Já conseguiste meter raparigas a chorar»: Marisa Susana arrasa Pedro Jorge
- Secret Story
- Há 1h e 43min
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