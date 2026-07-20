No programa Em Família, Afonso Leitão e Sara Jesus estiveram à conversa com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, para contarem como tem sido a vida pós Secret Story - Desafio Final. Aproveitaram para esclarecer a relação que os une e que tem dado nas vistas nas últimas semanas.
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Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final
- Big Brother
- Há 3h e 22min
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