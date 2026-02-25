Já pode votar para salvar! Saiba quem ficou nomeado

No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira revela para dentro da casa, quem são os nomeados desta semana, em risco de expulsão no próximo domingo.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story entra numa nova fase e aposta numa transformação profunda da Casa mais vigiada do País. O emblemático cenário onde nasceram alianças, confrontos e segredos foi completamente reinventado, dando lugar a um espaço moderno, dinâmico e pensado ao detalhe para intensificar cada momento do jogo.

Mais do que uma renovação estética, a nova Casa assume-se como um verdadeiro elemento ativo da competição. Concebida como um mapa interativo, cada divisão oferece uma experiência distinta e pode esconder pistas decisivas para a estratégia dos concorrentes. Nada foi deixado ao acaso e cada recanto convida à descoberta.

Nesta edição, a Casa ganha protagonismo absoluto. Observa, escuta, reage e interfere. Uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens enigmáticas, uma cúpula mágica promete revelar verdades ocultas e um túnel intrigante traz pistas de outra dimensão. As paredes parecem ter ouvidos e qualquer movimento pode ter consequências.

Ao mesmo tempo, o leque de concorrentes reforça a promessa de uma temporada intensa. Entre os 22 e os 36 anos, chegam de vários pontos de Portugal e da Europa, com percursos marcantes e ambições claras. Há gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, todos preparados para enfrentar o desafio.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem não temer o confronto. Outros apostam numa estratégia mais discreta, confiando na inteligência emocional e no jogo silencioso. Entre histórias de superação, sonhos por concretizar e a possibilidade de nascer o amor, o ambiente promete ser explosivo.

No Secret Story 10, os concorrentes não competem apenas entre si. Enfrentam também uma Casa inovadora e imprevisível, capaz de mudar o rumo do jogo a qualquer momento. A nova era já começou e promete não deixar ninguém indiferente.