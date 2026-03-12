Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão

No Secret Story 10, Ana e João voltam a discutir e desta vez o motivo é a comida. Todos repetiram e quando chegou a vez de Ricardo João, a concorrente chamou-o à atenção porque nem todos repetiram e a comida pode acabar. Ricardo João exaltou-se e eclodiu mais uma discussão na casa mais vigiada do país.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

