Jéssica afastada de Hugo? Concorrente reage: «O assunto era sobre mim, não me senti defendida...»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram mais uma sessão de Mexericos na casa. O primeiro a ser lido envolvia Sara, Jéssica e Hugo: «Estamos perto da final. A Sara começa cada vez mais a proteger o Hugo, já a Jéssica...». Veja todas as opiniões dos intervenientes.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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