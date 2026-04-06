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Jéssica arrasa Liliana: «Para aparecer nas Vt's tem de carregar na Ariana»

No Secret Story 10, durante uma dinâmica, os concorrentes entram em despique. Jéssica arrasa Liliana ao afirmar que a colega está sempre a falar do assunto do "trio" Diogo, Eva e Ariana: «Para aparecer nas Vt's tem de carregar na Ariana»

Isto acontece após uma gala intensa marcada por uma dupla expulsão. Primeiro, Luzia foi a concorrente expulsa pelos portugueses, numa votação que estava a decorrer desde a passa segunda-feira. Depois, numa votação express apenas durante a gala, Norberto foi o segundo expulso da noite. Houve também uma revelação de segredo, neste caso de Ariana: «Fugi da guerra».

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

  • Há 2h e 18min
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