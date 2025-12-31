Ao Minuto
19:47
04:02
Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa
19:41
03:16
Primeira noite na Casa é marcada por peripécias surpreendentes. E as imagens mostram tudo
19:36
04:37
Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro»
19:31
04:20
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
19:18
03:12
Jéssica choca colegas com revelação insólita: «Se não me tivesses dito isso, dizia que era o teu segredo»
18:51
12:34
A acontecer: A primeira eleição do “Guia da Casa”. Uma disputa renhida, que acaba em lágrimas
18:37
08:09
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
18:28
03:35
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
18:24
04:30
Imagens inéditas: Foi assim que começou a rivalidade entre Sara e Ariana: «Não tenho paciência»
18:19
04:01
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
18:11
03:13
Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa
Há 18 min
Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro»
Há 29 min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
Há 34 min
Jéssica choca colegas com revelação insólita: «Se não me tivesses dito isso, dizia que era o teu segredo»
Há 47 min
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»
Há 57 min
A acontecer: A primeira eleição do “Guia da Casa”. Uma disputa renhida, que acaba em lágrimas
Há 1h e 14min
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
Há 1h e 28min
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
Há 1h e 37min
Mais Vistos
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente
Hoje às 08:10
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho
Hoje às 12:56
Notícias
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»
Há 57 min
Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo
Hoje às 13:08
Opinião
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
Há 34 min
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
Há 1h e 28min
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
Há 1h e 37min
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
Há 1h e 46min
EXCLUSIVOS
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta
Ontem às 20:17
00:29
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
Ontem às 18:45
FORA DA CASA
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»
Há 57 min
«Começou a ser complicado de gerir»: Marta Cardoso abre o coração sobre a relação com o filho Marquinho
Hoje às 12:56
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender
Hoje às 12:43
TVI Reality
03:31
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
Hoje às 10:09
01:14
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
Hoje às 01:20
11:27
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
Hoje às 00:55
Outros Sites
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência
Há 3h e 34min
selfie
Filho de Cristina Ferreira incrédulo com segredo de "Secret Story": "Foi o que ele mais quis perceber"
Hoje às 12:49
selfie