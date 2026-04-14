No Especial do Secret Story 10, as discussões protagonizadas por Ana e Eva nas últimas horas foram vistas por todos e houve vários concorrentes que quiseram opinar. Veja todas as reações.
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Jéssica critica postura de Eva com Diogo: «Chocou-me quando ela se ria e não dizia nada»
No Especial do Secret Story 10, as discussões protagonizadas por Ana e Eva nas últimas horas foram vistas por todos e houve vários concorrentes que quiseram opinar. Veja todas as reações.
- Secret Story
- Há 3h e 43min
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